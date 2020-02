Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Meckesheim: Fahrzeugkontrolle brachte es an den Tag; 17-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Meckesheim (ots)

Eine Fahrzeugkontrolle am frühen Samstagmorgen in der Leopoldstraße brachte es schnell an den Tag. Der junge Autofahrer war erst 17 Jahre alt ist, besaß noch keine Fahrerlaubnis und stand zudem noch unter Drogeneinfluss. Dem Jugendlichen wurde eine Blutprobe entnommen, die Fahrzeugschlüssel wurden beschlagnahmt.

Einer der seiner beiden 18-jährigen Mitfahrer hatte eine sogenannte "Cannabismühle" mit Restanhaftungen von Marihuana dabei. Gegen ihn wird ebenfalls wegen des Verdachts ermittelt, gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen zu haben. Ob der 17-Jährige mit oder ohne Wissen seiner Eltern das Fahrzeug benutzte, ist zudem Gegenstand der Ermittlungen.

