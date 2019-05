Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Cracau

Sprödentalkirmes: Ein leichtverletzter Jugendlicher nach Schlägerei

Krefeld (ots)

Gestern (18.Mai 2019) gerieten auf der Kirmes zwei Personengruppen mit Heranwachsenden und Jugendlichen in Streit miteinander. Zwischen einem 18-jährigen Mönchengladbacher und ein 16-jährigem Krefelder eskalierte dieser Streit dann in eine Schlägerei. Der 18-jährige setzte zudem laut Zeugen ein Gipserbeil gegenüber den 16-jährigen ein, traf diesen aber nicht damit. Der Krefelder wurde leicht verletzt und an Angehörige übergeben. Der Mönchengladbacher wurde in Gewahrsam genommen; das Gipserbeil wurde sichergestellt.(291)

