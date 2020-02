Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neuostheim: Betrunkener Fahrzeugführer kommt von Fahrbahn ab

Mannheim-Neuostheim (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 04.50 Uhr meldete sich ein Verkehrsteilnehmer über den Notruf bei der Polizei und gab an, dass er auf Höhe des Verkehrsübungsplatzes an der B37 / Wilhelm-Varnholt-Allee in Mannheim einen festgefahrenen Pkw festgestellt habe. Beim Eintreffen der ersten Streifenwagenbesatzung wunderten sich die Beamten über eine rote Mercedes-Benz A-Klasse mit ausländischem Kennzeichen, welche in der Einfahrt zum Verkehrsübungsplatz mit der dortigen Schranke kollidiert und auf einem großen Stein zum Stehen gekommen war. Nach ersten Ermittlungen befuhr der 23-jährige Pkw-Lenker aus Großbritannien die B37 in Fahrtrichtung stadteinwärts und verlor hierbei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Im Anschluss daran kam es zur Kollision mit der Schranke und dem Auffahren auf den Begrenzungsstein. Die A-Klasse war im Anschluss daran nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Ein beim Fahrzeugführer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,79 mg/l. Der Fahrer wurde im Anschluss zur Durchführung einer Blutprobe zum Polizeirevier MA-Oststadt verbracht. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. An der Schranke beläuft sich der Schaden auf ca. 1000,- Euro. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann aus Großbritanninen, welcher einen festen Wohnsitz in Deutschland besitzt, wieder entlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell