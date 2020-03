Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Zwei Einbrüche; Autodiebstahl; Völlig abgedreht; Auto aufgebrochen; Spiegelschaden am Astra

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Einbrecher lösen Alarmanlage aus und flüchten

Beim gewaltsamen Einbruch in einen Gastronomiebetrieb bei den Waggonhallen in der Rudolf-Bultmann-Straße lösten der oder die Täter sowohl den optischen wie auch den akustischen Alarm aus. Da die Kripo Marburg bei der späteren Tatortbesichtigung kein offensichtliches weiteres Vorgehen feststellte, geht sie derzeit davon aus, dass man ohne Beute flüchtete. Hinweise auf den oder die Täter ergaben sich nicht. An der eingetretenen Tür entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 500 Euro. Wer war zur Tatzeit in der Nacht zum Samstag, 28. März, zwischen 02 und 02.30 Uhr in Tatortnähe und hat verdächtige Beobachtungen, z.B. rennende Personen oder ein auffällig davonfahrendes Auto gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Wohnungseinbrecher stiehlt PC-Teile

In der Nacht zum Sonntag, 29. März, drang ein Einbrecher zwischen 01 und 10 Uhr in eine Wohnung in der Bachstraße ein. Er stahl Computerzubehör wie Headset, Controller und Tastatur im Gesamtwert von mindestens 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte auch in diesem Fall an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Autodiebstahl

Am Montag, 30. März, um 02.50 Uhr nutzte ein Dieb die Gunst der Stunde. Er stieg in einen offenen und verlassenen, noch mit laufendem Motor abgestellten Honda CR-V und fuhr weg. Das Auto stand in der Neuen Kasseler Straße vor einer Taxizentrale, der Fahrer beabsichtigte nur einen kurzen Aufenthalt in dem Haus. Genau diese Zeit nutzte der Dieb aus. Der schwarze CR-V mit dem Marburger Kennzeichen MR-FH 2010 hat einen Wert von mindestens 9500 Euro. Wo ist dieses Auto jetzt? Wer den Wagen sieht wird vor dem Hintergrund einer Spurensicherung dringend gebeten, nicht an das Auto heranzutreten, sondern sofort die Polizei anzurufen. Die Ermittlungen hat die Kripo Marburg übernommen. Tel. 06421/406-0.

Marburg - Völlig abgedreht

Am Sonntag, 29. März, gegen 11.30 Uhr, waren mehrere Streifen für die Festnahme eines 42 Jahre alten Mannes notwendig. Der hinlänglich polizeibekannte Mann stand unter Alkohol - und sehr wahrscheinlich auch unter Drogeneinfluss. Ein Zeuge meldete den Mann bei der Polizei, weil er in der Kantstraße im Flur eines Wohnhauses seine Notdurft erledigte und zudem ständig nach jemandem rief. Der 42-Jährige beleidigte und provozierte dann sofort die Polizei . Die einzige Reaktion auf mehrere Ansprachen waren Beleidigungen und dann auch Schläge und Tritte gegen die Polizisten. Letztlich setzte die Polizei Pfefferspray ein, konnte aber nicht verhindern, dass er sich selbst verletzte, in dem er mit dem Kopf gegen den Boden schlug. Trotz der dabei erlittenen leicht blutenden Wunde spuckte er die Beamten weiterhin an. Letztendlich gelang die Festnahme. Die Polizei brachte den offenbar völlig neben sich stehenden Mann nach Abschluss der notwendigen polizeilichen Maßnahmen in ein psychiatrisches Krankenhaus und übergab in dort in ärztliche Obhut. Insgesamt hatten acht Polizeibeamte Kontakt mit dem 42-Jährigen, der sich demnächst u.a. wegen Beleidigung, Körperverletzung und Widerstand verantworten muss. Dank der getragenen Schutzausrüstung blieben die eingesetzten Beamten unverletzt.

Marburg - Auto aufgebrochen

Ein Dieb stahl aus dem Kofferraum eines grauen Ford Focus mit MÜ-Kennzeichen eine Notfalltasche eines Medizinstudenten und Rettungssanitäters. Der Pkw stand zur Tatzeit am Freitag, 27. März, zwischen 08 und 21.40 Uhr im 2. Obergeschoss des Parkhauses in der Neuen Kasseler Straße. Zugang verschaffte sich der Dieb durch das Einschlagen einer Dreiecksscheibe. Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Gladenbach - Spiegelschaden am Astra

Als die Fahrerin am Donnerstag, 26. März, um 16.15 Uhr auf den Parkplatz des Aldi-Marktes in der Kirchbergstraße zu ihrem schwarzen Opel Astra zurückkehrt, sieht sie den beschädigten linken Außenspiegel. Der Schaden war zur Abstellzeit knapp 15 Minuten vorher noch nicht da. Weder ein genauer Unfallhergang noch das verursachende Fahrzeug sind bekannt. Der Schaden am Astra beträgt mindestens 250 Euro. Die Polizei Biedenkopf ermittelt wegen der Unfallflucht, sucht Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer war zur Unfallzeit auf dem Parkplatz? wer hat die Kollision gesehen oder gehört und in diesem Zusammenhang dann ein durchfahrendes oder rangierendes Auto gesehen und kann nähere Angaben dazu machen? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

