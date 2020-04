Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Trickdiebe aktiv - Zeugen gesucht;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Trickdiebe aktiv - Zeugen gesucht

Kirchhain: Aufgrund der Gesamtumstände müssen es zwei Personen gewesen sein, die am Dienstagnachmittag, 31. März, auf dem Parkplatz eines Marktes aktiv wurden und eine Handtasche samt Inhalt aus dem Hyundai stahlen. Der eine lenkt ab, der andere kümmert sich um das Zugreifen. So dürfte sich das Geschehen gegen 14.55 Uhr in der Frankfurter Straße abgespielt haben. Eine Frau lud die gekauften Lebensmittel in den Kofferraum ihres Pkws, wurde dabei von einem recht kleinen Mann angesprochen und dadurch wohl gezielt abgelenkt. In dieser Zeit muss der zweite Täter, der von dem Opfer aber nicht wahrgenommen wurde, ins Wageninnere gegriffen haben. Wenig später bemerkte die Kundin den Verlust ihrer weißen, mit Blümchen bedruckten Handtasche mit einem braunen Ledertrageband. Mit der Tasche erbeuteten die Unbekannten eine schwarze Geldbörse "Desigual" mit Ausweispapieren, Scheckkarten und einer geringen Menge Bargeld. Der Verdächtige mit dunklem Teint und Bauchansatz ist zirka 170 cm groß und hat krauses, grau meliertes, nackenlanges Haar und einen Dreitagebart. Zudem führte er eine kleine schwarze Umhängetasche mit sich. Nach dem Ansprechen der Frau ging er zeitnah zu Fuß in Richtung Innenstadt davon. Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe: Wem sind auf dem Parkplatz des Marktes oder in Tatortnähe verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat das Ansprechen der Frau wahrgenommen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

