POL-MR: Heckscheibe eingeschlagen;Hausbewohner vertreibt Einbrecher;Steinwurf gegen Scheibe - Täter zieht ohne Beute ab;Versuchter Einbruch am Schwimmbad;Ungebetener Besuch im Mehrfamilienhaus;

Heckscheibe eingeschlagen

Cölbe: Einen Schaden von etwa 500 Euro hinterließ ein Randalierer in der Nacht auf Dienstag, 31. März, in der Straße "Espenhausen". Die Unbekannte schlug die Heckscheibe eines Hyundai ein und machte sich auf und davon. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Hausbewohner vertreibt Einbrecher

Marburg: Geräusche an der Terrassentür rissen einen Hausbewohner in der Nacht auf Mittwoch, 1. April, im Hohlweg aus dem Schlaf. Der Wohnungsinhaber schaltete gegen 2 Uhr die Außenbeleuchtung an und sah den mutmaßlichen Einbrecher, der sofort das Weite suchte. Der Verdächtige ist zirka 175 cm groß und schlank. Er trug dunkle, enganliegende Bekleidung sowie eine Sturmhaube. Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen rund um den Tatort nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Steinwurf gegen Scheibe - Täter zieht ohne Beute ab

Cölbe: Mit einem Stein warf ein Unbekannter in der Nacht auf Dienstag, 31. März, die Scheibe eines Geschäftes in der Kasseler Straße ein. Im Laden hebelte der Täter eine Tür auf und suchte vergeblich nach geeigneter Beute. Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Versuchter Einbruch am Schwimmbad

Dautphetal-Dautphe: Unbekannte versuchten in der Nacht auf Dienstag, 31. März, in eine Hütte des Freibades in Dautphe einzudringen. Die Hebelversuche schlugen fehl. Der Schaden beträgt etwa 200 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Ungebetener Besuch im Mehrfamilienhaus

Marburg: Ein ungebetener Gast trieb sich am Montag, 30. März, in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Erlengraben" herum. Der Einbrecher verschaffte sich zwischen 8 und 18 Uhr gewaltsam Zugang in einen Kellerverschlag und stahl zwei Flaschen Bier. Auf dem Dachboden suchte er vergeblich nach geeigneter Beute. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Randalierer unterwegs - Zeugen gesucht

Marburg: In der Nacht auf Mittwoch, 1. April, gegen 2.45 Uhr, randalierten Unbekannte im Wehrdaer Weg. Sie schmissen einen Blumenkübel gegen die Eingangstür eines Mehrfamilienhausen und warfen Mülltonnen um. Es entstand geringer Sachschaden. Die Polizei kontrollierte kurz nach dem Geschehen in Tatortnähe zwei junge Männer. Derzeit steht nicht fest, ob das Duo mit dem Vorfall in Verbindung steht. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

