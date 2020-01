Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Randalierer von Haltestelle gefasst

Rostock (ots)

In der Nacht von Montag zu Dienstag wurden in Rostock Dierkow vier Straßenbahnhaltestellen durch Randalierer zerstört. Eine Zeugin meldete die jungen Männer bei der Polizei. Ein 18-jähriger und 19-jähriger Tatverdächtiger konnten in der Nähe des Tatorts durch die Beamten nach großem Widerstand festgenommen werden. Durch die Spurenlage kam die Polizei den Beiden auf die Schliche. Darüber hinaus wurde durch die Zeugenaussage bekannt, dass die Jugendlichen die Zerstörung der Haltestellenunterstände mit dem Handy filmten. Einer der beiden räumte ein, am Vorabend Betäubungsmittel zu sich genommen zu haben. Der gesamte Schaden beläuft sich auf ca. 10.000EUR. Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei übernommen.

