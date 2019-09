Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zigarettenautomat entwendet

Bayerfeld-Steckweiler (ots)

Unbekannte Täter hebelten in der Nacht von Freitag auf Samstag in Bayerfeld- Steckweiler in der Hauptstraße einen an einer Hauswand angebrachten Zigarettenautomaten aus der Verankerung und entwendeten den Automaten samt Inhalt, die Hausfassade wurde leicht beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2.000,- Euro geschätzt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Rockenhausen unter der Rufnummer 06361/9170.

