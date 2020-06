Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 02.06.2020

Peine (ots)

Waldhütte geriet in Brand

Am Pfingstmontag, gegen 13:10 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand einer Waldhütte zwischen Wendeburg und Harvesse in unmittelbarer Nähe zur A 2 alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen wurde durch einen Grill Papier, welches in unmittelbarer Nähe abgelegt war, in Brand gesetzt. Das Feuer breitete sich im weiteren Verlauf auf eine Waldhütte und nebenstehende Bäume aus. Die Waldhütte wurde trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr komplett zerstört. Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise keiner.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

