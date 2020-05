POL-SZ: POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Peine vom Sonntag, 31. Mai 2020

Polizei Salzgitter

Pressemitteilung des Polizeikommissariats Peine vom Sonntag, 31. Mai 2020

Peine (ots)

Unfall mit Werksbahn

Ein 25jähriger aus Nordrhein-Westfalen befuhr mit seinem Daimler-Benz den Bodenstedter Weg in Lengede. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kam neben dem dortigen Bahnübergang auf den Gleisen zum Stehen. Kurze Zeit später befuhr eine Werksbahn der Salzgitter AG die Gleise in Richtung Peine. Der Lokführer leitete noch eine Gefahrenbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß mit dem PKW jedoch nicht mehr verhindern. Der Fahrzeugführer hatte den PKW rechtzeitig verlassen können und blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 25jährige unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab 1,31 Promille. Im Anschluss wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt.

Am Gleisbett, der Lokomotive und dem PKW entstanden Schäden in Höhe von ca. 70000 Euro.

Trunkenheitsfahrt in Wendeburg

Ein 28jähriger Peiner wurde am 30.05.20, gegen 21:55 Uhr, in Wendeburg mit seinem PKW Ford angehalten und kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Fahrzeugführer fest. Ein Atemalkoholtest ergibt 2,20 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der von ihm vorgelegte Führerschein stellte sich zudem als Fälschung heraus.

Betrunkener Radfahrer

Ohne Licht, auf der falschen Straßenseite und in starken Schlangenlinien befuhr ein Radfahrer am 31.05.20, gegen 03:50 Uhr, die Eichendorfstraße. Bei der anschließenden Kontrolle zeigte sich der 26jährige Peiner äußerst uneinsichtig. Auch bei ihm konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Da er einen Atemalkoholtest ablehnte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

