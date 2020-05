Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 30.05.2020 - 31.05.2020, 09:00 Uhr

Salzgitter (ots)

Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Freitag, 29.05.2020, 21:30 Uhr bis Samstag, 30.05.2020, 07:00 Uhr ereignete sich in der Straße Schäfergarten in Groß Elbe ein Verkehrsnfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß mit seinem Kfz gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Anhänger und beschädigte diesen hierdurch. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort.

Handydiebstahl

Am 30.05.2020, gegen 17:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Straße Hinter dem Salze in Salzgitter-Bad zu einem Handydiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete unbemerkt das Handy einer elfjährigen aus deren Einkauswagen.

Corona-Verstoß

Am Samstag, 30.05.2020, gegen 19:26 Uhr, wurden im Bereich des Parkplatzes eines Einkaufszentrums in der Straße Am Pfingstanger in Salzgitter-Bad drei Personen festgestellt, welche gemeinsam auf einer Sitzbank Alkohol konsumierten und hierbei den geltenden Mindestabstand nicht einhielten. Die Personen wurden des Platzes verwiesen. Weiterhin wurde gegen alle drei Personen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

