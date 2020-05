Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter aus Anlass einer Raubstraftat vom 29.05.2020

Salzgitter (ots)

Am 29.05.2020, 19:54 Uhr kam es zu einer versuchten räuberischen Erpressung im Penny-Markt Salzgitter Lebenstedt, Reppnersche Straße. Ein 29-jähriger Salzgitteraner bedrohte eine Verkäuferin mit einem Messers und verlangte die Herausgabe von Geld aus der Kasse. Bei der Polizei gingen sofort mehrere Notrufe ein. Zufällig stand ein Funkstreifenwagen in unmittelbarer Nähe zum Penny-Markt, so dass bis zum Eintreffen der Polizei nur "wenige Sekunden" vergingen. Der 29-jährige wurde noch am Tatort angetroffen und von den eingesetzten Beamten "heruntergesprochen". Da er immer noch das Messer in der Hand hielt, hatten die Beamten vorsorglich Ihre Dienstwaffe gezogen. Mittlerweile waren Unterstützungskräfte am Ort eingetroffen. Erst nach mehrfacher Ansprache begab sich der Mann auf die Knie und legte das Messer zur Seite. Der Täter wurde noch am Ort am Boden fixiert und es wurden ihm Handfesseln angelegt. Hierbei wehrte er sich stark, so dass mehrere Beamte notwendig waren, um den Täter festzunehmen! Er schlug und trat um sich. Der Mann wurde ins Polizeigewahrsam eingeliefert. Gegen ihn laufen Anzeigen wegen versuchter räuberischer Erpressung und Widerstandshandlungen. Am Samstag, 30.05.2020 wurde der 29-jähriger Salzgitteraner nach Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt. Der Richter erließ gegen den Mann einen Untersuchungshaftbefehl. Der Salzgitteraner wurde einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

