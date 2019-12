Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Sevelen- Verkehrsunfall/ 38-Jähriger fährt alkoholisiert gegen einen Baum

Issum-Sevelen (ots)

Am Freitag (20. Dezember 2019) gegen 15.40 Uhr kommt ein 39-jähriger Issumer nach rechts von der Issumer Straße ab und prallt gegen ein Baum. Der 39-Jährige fuhr in seinem Skoda Superb die Issumer Straße aus Issum in Richtung Sevelen entlang, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam, gegen einen Baum am Straßenrand prallte und anschließend auf die Gegenfahrbahn schleuderte. Der 39-Jährige verletzte sich schwer. Die Beamten stellten fest, dass der Issumer Alkohol getrunken hat. Ihm wurde von einem Arzt eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Weiterhin leiteten die Polizisten ein Strafverfahren ein.

