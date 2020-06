Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 02.06.2020

Salzgitter (ots)

PKW beschädigt

Zwischen Freitag, 20:00 Uhr, und Sonntag, 12:00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter einen in der Straße "Wildkamp" in Salzgitter abgestellten BMW, indem sie den Lack des Fahrzeuges zerkratzten und zwei Reifen zerstachen.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Alkoholisierten Radfahrer gestoppt

Am Montag, um 17:40 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen Radfahrer, welcher in deutlichen Schlangenlinien die Straße "Unter den Eichen" befuhr. Bei dem 21-jährigen aus Salzgitter konnte deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,34 Promille. Dem Salzgitteraner wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

