POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariats Salzgitter-Lebenstedt vom 29.05.2020 - 31.05.2020

Mi., 20.05.2020 12:00 - Sa., 30.05.2020 10:47 Uhr, 38228 Salzgitter, Lichtenberg, Stukenbergweg. Unbekannte Täter entwenden zwei hochwertige Fahrräder aus einer Gartenlaube. Der Schaden wurde auf ca. 6.300 EUR geschätzt.

Trunkenheit im Verkehr - infolge Alkohol So., 31.05.2020, 02:10 Uhr, 38228 Salzgitter - Lichtenberg, An der Heerstraße. Ein 30-jähriger führte ein Fahrrad unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken im öffentlichen Verkehrsraum. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt 2,65 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurde eine Anzeige gegen den Mann gefertigt.

Verkehrsunfall mit Trunkenheit Sa., 30.05.2020, 13:20 Uhr, 38239 Salzgitter - Thiede, Schulring. Ein 41-jähriger entfernte sich alkoholisiert mit einem Fahrrad von seiner Wohnung, nachdem er von seiner Freundin geschlagen wurde. Während der Mann mit dem Fahrrad "flüchtete" touchierte er beim Vorbeifahren den Seitenspiegel eines Renault Clio. Ein Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 3,50 Promille. Es erfolgte die Blutentnahme bei dem Salzgitteraner. Außerdem erhielt die Freundin eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Kontrollierter hatte zwei Haftbefehle Sa., 30.05.2020, 08:55 Uhr, 38228 Salzgitter - Lebenstedt, Theodor-Heuss-Straße. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass ein 34-jähriger Salzgitteraner zwei Haftbefehle offen hatte. Die haftbefreienden Beträge in Höhe von über 1500 Euro wurden bezahlt und der Mann konnte wieder nach Hause gehen.

Ruhestörungen In der Nacht von Samstag auf Sonntag (30./31.05.2020) kam es auf dem Gebiet der Stadt Salzgitter zu zahlreichen Ruhestörungen und Streitigkeiten. Weiterhin waren einige Betrunkene auf den Straßen unterwegs, so dass die Polizei alle Hände voll zu tun hatte, um die Einsätze zu bewältigen.

Zeugensuche zu einer Gefährliche Körperverletzung Fr., 29.05.2020, 16:58 Uhr, 38239 Salzgitter - Thiede, Am Sportpark. Insgesamt drei Beschuldigten schlugen das bislang unbekannte Opfer zu Boden und traten es mit dem beschuhten Fuß in den Bauchbereich und gegen den Kopf. Anschließend entfernten diese sich unter anderem zu Fuß und mit einem bereits bekannten Pkw vom Tatort. Leider war das Opfer ebenfalls nicht mehr vor Ort. Das Opfer soll männlich sein - mehr ist leider nicht bekannt. Der Mann wird gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter - Thiede in Verbindung zu setzen.

