Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staubsaugerautomaten aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein bislang noch unbekannter Mann hat am Samstagabend (06.06.2020) mehrere Staubsaugerautomaten auf einem Tankstellengelände an der Heilbronner Straße aufgebrochen. Der Täter machte sich gegen 21.15 Uhr an den Münzbehältern von insgesamt zwei Staubsaugern zu schaffen und stahl das darin befindliche Kleingeld. Der Mann trug zum Zeitpunkt der Tat einen schwarzen Pullover, eine schwarze Umhängetasche, eine Jeanshose, weiße Schuhe sowie einen Mundschutz. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 8 Kärntner Straße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell