Polizei Braunschweig

POL-BS: Polizei bietet Selbstbehauptungskurs für Frauen an

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Guntherstraße 07., 14. und 21.11.2019

Die Anmeldung ist ab sofort telefonisch möglich.

An drei aufeinander folgenden Donnerstagen bietet die Polizei einen Selbstbehauptungs-/Selbstverteidigungskurs für Frauen an. In theoretischen sowie praktischen Teilen werden unter anderem die Wahrnehmung von gefährlichen Situationen im öffentlichen und privaten Raum, das Erkennen der eigenen Stärken sowie die Frage, wie Frauen sich zur Wehr setzen können, thematisiert und erprobt.

Der Kurs findet donnerstags am 7., 14. und 21. November in der Zeit von 19 - 20.30 Uhr im Polizeikommissariat Braunschweig-Nord statt.

Da der Kurs auf 14 Plätze begrenzt ist, ist eine Anmeldung unter der Telefonnummer 0531/4763326 erforderlich.

