Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Böschungsbrand unterhalb des Tetraeder

Bild-Infos

Download

Bottrop (ots)

Um 14:39 Uhr wurde der Leitstelle der Feuerwehr Bottrop von gleich mehreren Anrufern ein Feuer im Bereich der Halde am Tetraeder gemeldet. Da sich das Feuer im Bereich des Bahndammes befand und sich die Halde hoch weiter ausbreitete, gestalteten sich die Angriffswege schwierig. So wurde das Feuer von einer Zuwegung über die Becksraße sowie einer weiteren Zufahrt über die Prosperstraße angefahren. Der Zugverkehr musste für die Dauer der Löscharbeiten eingestellt werden, da sich die Feuerwehr durch dichtes Buschwerk, sowie über zwei Gleise Zugang zu der Brandstelle verschaffen musste. Die ca. 300 m2 große Fläche wurde mittels 3 C- Rohren abgelöscht. Ein sich in der Nähe befindlicher Bauunternehmer, stellte der Feuerwehr 7000 Liter Wasser, in einem Gülleanhänger, für die Brandbekämpfung zur Verfügung. Die Berufsfeuerwehr Bottrop war mit dem Löschzug der Feuerwache 1, einem Löschfahrzeug der Wache 2 sowie der Ortswehr 12, für zwei Stunden im Einsatz. Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Aussagen treffen. (Re)

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bottrop

Leitstelle Feuerwehr Bottrop

Telefon: 02041 / 7803-500

E-Mail: Leitstelle@bottrop.de

Original-Content von: Feuerwehr Bottrop, übermittelt durch news aktuell