FW-BOT: Verkehrsunfall sorgt für Vollsperrung auf der A2

Bottrop (ots)

Am heutigen Dienstag Morgen wurde die Berufsfeuerwehr Bottrop auf die A2 in Fahrtrichtung Oberhausen alarmiert. Vor Ort war es in Höhe des Parkplatzes "Schwarze Heide" zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei LKW gekommen. Erste Meldungen, die von einer Rauchentwicklung berichteten, bestätigten sich vor Ort nicht. Eine Person wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Nach einer Untersuchung von einem Notarzt vor Ort, wurde der Patient zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus transportiert. Die Autobahn musste für die Rettungsmaßnahmen in Fahrtrichtung Oberhausen voll gesperrt werden. Die Berufsfeuerwehr Bottrop war mit dem Hilfeleistungszug, zwei Rettungswagen und einem Notarzt für ca. 30 Minuten im Einsatz. Zur Unfallursache kann die Feuerwehr keine Aussagen treffen und verweist an die polizeilichen Ermittlungen. (Re)

