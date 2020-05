Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Brennt Container auf Gelände eines Industriebetriebes

Am 07.05.2020 wurde die Berufsfeuerwehr Bottrop gegen 23:34 Uhr zu einem Industriebetrieb Am Kruppwald alarmiert. Vor Ort war aus noch unklarer Ursache ein Presscontainer in Brand geraten. Die Flammen wurden mit einem Trupp unter Pressluftatmer und einem Schnellangriff unter Kontrolle gebracht. Da der Container zwischen abgestellten Sattelaufliegern stand, wurde zur Verhinderung einer weiteren Brandausbreitung ein Wechselladerfahrzeug der Feuerwehr nachalarmiert. Mit diesem Fahrzeug konnte der Container angehoben und verfahren werden. Im weiteren Verlauf konnten so alle Glutnester ausgeräumt und abgelöscht werden. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Feuerwehr war für rund zwei Stunden im Einsatz. Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Aussagen treffen und verweist an die polizeilichen Ermittlungen. (Re)

