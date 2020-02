Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche

Lüdenscheid (ots)

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen kam es zu einem Einbruchdiebstahl an der Freisenbergstraße. Ein oder mehrere Täter öffneten gewaltsam zwei Lagerräume einer dem Evangelischen Johanneswerk zugehörigen Betriebsstätte. Aus einer Garage verschwanden mehrere Gartengeräte. Es entstanden etwa 2.000 Euro Sachschaden. Wer kann Hinweise zur Identität der Täter geben? Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen.

In der Kleingartenanlage Willigloh waren in der Nacht auf Samstag Einbrecher aktiv. An drei Gartenhütten machten sie sich zu schaffen. Aus einer verschwand ein Kasten Wasser. Eine Gartenhütte blieb verschlossen. Bei der dritten kann bislang nicht gesagt werden, ob der oder die Täter Beute machten. Es entstand Sachschaden. Die Polizei Lüdenscheid sucht Zeugen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell