Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Busscheibe eingeschlagen, Bier gestohlen/Einbrüche

Kierspe (ots)

Nach dem Diebstahl einer Flasche Bier im Wert von 59 Cent landete ein 30-jähriger Meinerzhagener am Samstag im Gewahrsam der Polizei. Gegen 16 Uhr wollte er in einem Discounter an der Schmiedestraße eine Flasche aus dem Laden tragen. Weil er nicht bezahlen konnte, nahm ihm die Kassiererin das Bier aus der Hand. Darauf ging er erneut zum Regal, holte sich eine neue Flasche und strebte wieder dem Ausgang zu. Diesmal kratzte der Tatverdächtige die Frau, stieß sie nach hinten weg und verschwand. Die Polizei war wegen eines anderen Einsatzes schnell vor Ort und erkannte den Mann anhand der Täterbeschreibung an der Ecke Schmiedestraße/Friedrich-Ebert-Straße. Wie sich herausstellte, hatte der 30-Jährige kurz zuvor in einem Linienbus zum Nothammer gegriffen und eine Scheibe zerschlagen. Zur Verhinderung wurde weiterer Straftaten dem Polizeigewahrsam Lüdenscheid zugeführt. Die Polizei schrieb Anzeigen wegen eines räuberischen Diebstahls und einer Sachbeschädigung.

Zwischen dem 15. Januar und dem vergangenen Samstagnachmittag sind Unbekannte in ein Gartenhaus am Wagnerweg eingedrungen. Dort entwendeten sie vier Kompletträder eines Audi S7.

Zwischen Sonntagmittag und heute Morgen, 4 Uhr, wurde Am Nöcklenberg ein Pkw aufgebrochen. Unbekannte nahmen eine Apple Watch aus dem Handschuhfach und eine medizinische Lampe aus dem Kofferraum. Ein Nachbar entdeckte den geöffneten Kofferraum des Passats und benachrichtigte die Nutzerin.

