Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 03.02.2020: Mehrere Ballkleider gestohlen+++Fahndung nach Randalierer+++Lasterbrand auf A 5 sorgt für Behinderungen

Gießen (ots)

Lich: Mehrere Kleider entwendet - Auffälliger weißer Lieferwagen gesucht

Aus einem Geschäft in der Heinrich-Neeb-Straße in Lich hat eine Unbekannte am Freitagabend Kleidungsstücke im Wert von mehreren tausend Euro geraubt. Die Unbekannte hatte zunächst gegen 18.00 Uhr das Geschäft aufgesucht und sich als Kundin ausgegeben. Offenbar gelang es ihr, die 39 - Jährige Verkäuferin unter einem Vorwand in einen Nebenraum zu locken und dort einzuschließen. Vermutlich stahl die Unbekannte dann aus dem Verkaufsraum mehrere Kleider, darunter auch lange Ballkleider, sowie mehrere Hundert Euro aus der Kasse. Möglicherweise wurde sie dabei auch von einer männlichen Person unterstützt. Die Frau konnte sich dann befreien und einen Zeugen ansprechen. Die Täter waren jedoch verschwunden. Zeugen konnten über einen auffälligen weißen Lieferwagen berichten. Dieser Lieferwagen stand im Bereich des Kleidungsgeschäftes, entgegengesetzt zur Fahrtrichtung mit der Front in Richtung der Brauerei. Die Frau, welche die 39 - Jährige einsperrte, soll etwa 35 Jahre alt und ca. 180 Zentimeter groß sein. Sie soll schlank sein und einen hellen Hauttyp haben. Bekleidet sei sie mit einer schwarzen "Bommelmütze" und einem Schal gewesen. Neben einer Winterjacke soll sie dunkle Jeans und Turnschuhe getragen haben. Möglicherweise hatte sie noch einen Komplizen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Fahndung nach Randalierer in Wieseck

Eine etwa 170 Zentimeter große männliche Person sucht die Polizei nach einer ganzen Serie von Sachbeschädigungen am frühen Sonntagmorgen in Wieseck. Zeugen hatten gegen 06.00 Uhr die Polizei verständigt und mitgeteilt, dass ein Unbekannter in der Alten-Busecker-Straße mit einem Stein PKW beschädigen würde. Offenbar lief der Unbekannte dann in Richtung Weimarer Straße und beschädigte einen weiteren PKW. Offenbar entwendete er daraus ein AUX Kabel. Wenig später beschädigt er in der Nähe einen weiteren PKW. Mehrere Streifenwagen fahndeten nach dem Täter. Möglicherweise ist er in dem Bereich auch wohnhaft und versteckte sich dort. Wie sich dann herausstellte, hinterließ er an insgesamt sieben PKW einen Schaden von mehreren Tausend. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Reiskirchen: Behinderung auf der A 5 nach LKW Brand

Am Montagmorgen kam es nach dem Brand eines Lasters zu größeren Behinderungen entlang der A 5 bei Reiskirchen. Der Laster, der gegen 06.30 Uhr, in Richtung Süden unterwegs war, geriet offenbar zunächst im Bereich der Reifen in Brand. Der Laster hatte Dünger geladen. Der Feuerwehr gelang es, Schlimmeres zu verhindern. Die Autobahn musste für mehrere Stunden zunächst voll dann teil gesperrt werden.

Gießen: Wurden Metallhaken gezielt ausgelegt

Im Bereich des Seltersweges haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag bzw. am frühen Sonntagmorgen Metallhaken in der Fußgängerzone ausgelegt. Zeugen fanden mehrere Dutzend der Teile. Ein Verfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde eingeleitet. Sehr wahrscheinlich bestand eine Gefahr, unter anderem für Radfahrer. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Linden: Aggressiver Autofahrer

Sehr aggressiv verhielt sich ein 26 - Jähriger am Samstagmorgen gegen 02.00 Uhr bei einer Verkehrskontrolle. Der Fahrer eines BMW wurde zuvor angehalten, da er durch extrem unsichere Fahrweise auf der A 495 einer Streife auffiel. Bei der Kontrolle in der Gießener Pforte in Linden beschimpfte er die Beamten. Als er dann versuchte, die Polizisten anzugreifen, wurde er festgenommen. Auf ihn warten nun ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Polizeibeamte. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Ladendieb kehrt zurück

Schnell gefasst war ein mutmaßlicher Ladendieb am Samstagvormittag nach zwei Taten im Seltersweg. Zunächst hatte er offenbar Parfum in einem Kaufhaus entwendet. Zeugen hatten den Diebstahl der Sachen im Wert von fast 200 Euro beobachtet. Der Täter konnte aber entkommen. Keine eineinhalb Stunden später kehrte er offenbar zurück und holte sich Parfüm im Wert von fast 300 Euro. Einem Ladendetektiv gelang es jedoch den Verdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Auf den Mann, einen 46 - Jährigen Asylbewerber aus Georgien warten nun gleich zwei Strafverfahren. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Vier Jugendliche nach Sachbeschädigung gesucht

An einem Linienbus, der am Sonntag, gegen 18.45 Uhr, in der Lützellindener Straße in Kleinlinden anhielt, hat ein Quartett einen Schaden von mehreren Hundert Euro verursacht. Die vier Jugendlichen, die alle einen dunklen Teint haben sollen, wurden von dem Busfahrer aufgrund ihres schlechten Benehmens zuvor aus dem Bus verwiesen. Im Weggehen schlugen sie dann eine Scheibe des Busses mit einem Gegenstand ein. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Mehrere Hakenkreuze hinterlassen

Im Heyerweg, an einem Jugendtreff, haben Unbekannte am Freitagabend mehrere Hakenkreuze und andere verbotene Zeichen an der Hausfassade aufgesprüht. Ein Verfahren wurde eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Hungen: Anhänger entwendet

In der Beethovenstraße haben Unbekannte in der Nacht zum Montag einen Anhänger entwendet. Das Fahrzeug der Marke Thule hat einen Wert von etwa 2.000 Euro. Daran befand sich das Kennzeichen GI-ES4242. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Verkehrsunfälle:

Hungen-Villingen: Fahrerflucht in der Kreuzstraße

Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte in der letzten Woche vermutlich beim Vorbeifahren oder Abbiegen die Sonnenblende der Lichtzeichenanlage in der Kreuzstraße. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Der Schaden liegt bei etwa 150 Euro.Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Lich: Fahrerflucht in der Gießener Straße

Ein grüner Ford Focus wurde von seiner 26-jährigen Besitzerin am Fahrbahnrand geparkt. Ein vorbeifahrendes Fahrzeug traf mit dem Spiegel der Beifahrerseite den Spiegel an der Fahrerseite des Ford Focus. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von 300 Euro zu kümmern. Der Unfall hatte sich am Freitag, gegen 16.10 Uhr, ereignet. Hinweise auf den Verursacher bitte an die Polizeistation in Grünberg.

Pohlheim/Dorf-Güll: Beim Rangieren Ford beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Rangieren einen in der Straße "Am Wolfsgraben" geparkten Ford. Der grau Kuga stand dort zwischen Dienstag (28.Januar) 14.00 und Donnerstag (30.Januar) 13.30 Uhr. Als die Besitzerin zu ihrem Wagen zurückkam, war dieser auf der Motorhaube verkratzt. Es entstand ein Schaden von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen/Otto-Behagel-Straße: Mazda touchiert

Der an der Frontstoßstange beschädigte Mazda parkte auf einem Parkplatz in der Otto-Behagel-Straße. Ein Unbekannter touchierte den blauen Mazda vermutlich bei einem Parkmanöver und flüchtete anschließend. Der Unfall ereignete sich vermutlich am Mittwoch (29.Januar) zwischen 12.00 und 16.15 Uhr. Der Schaden wird auf 600 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen/ Friedensstraße: Unfallflucht

Trotz Schaden von 1.000 Euro flüchtete ein Unbekannter nach einem Unfall In der Friedensstraße. Der Mercedes parkte am rechten Fahrbahnrand von Donnerstag (30.Januar) 11.00 bis Freitag (31.Januar) 10.45 Uhr. Als die Besitzerin zu ihrem Wagen zurückkam, war dieser an der hinteren Stoßstange beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen/Petersweiher: Beim Wenden Gegenverkehr nicht beachtet

Zu einem Unfall kam es am Sonntag (02.Februar) gegen 13.45 Uhr auf der Landesstraße L3131. Ein 76-jähriger Mann aus Gießen befuhr die L3131 von Gießen in Richtung Lich. Vermutlich weil er die Einfahrt eines Waldparkplatzes verpasste, wendete er auf der Fahrbahn. Dabei übersah er einen 20-jährigen Gießener, der die Landesstraße von Lich her befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt 6.000 Euro geschätzt. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen/Ringallee: Radfahrerin verletzt

Bei einem Unfall an der Kreuzung Ringallee/Wolfstraße/Eichgärtenallee verletzte sich eine 23-jährige Radfahrerin leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 23-Jährige wollte von der Ringallee in die Wolfstraße abbiegen. Eine entgegenkommende 48-jährige Frau wollte nach links in die Eichgärtenallee abbiegen. Als die Ampel auf "grün" schaltete, fuhr die 48-Jährige los. Es kam zum Zusammenstoß mit der Radfahrerin. Der Sachschaden an Fahrrad und PKW wird auf insgesamt 550 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

B457/Hungen: Von der Fahrbahn abgekommen

Zu einem Unfall kam es am Montag (03.Februar) gegen 10.10 Uhr auf der Bundesstraße 457 bei Hungen. Eine 42-jährige Frau befuhr die B 457 von Hungen nach Lich. Aus ungeklärter Ursache kam sie von der Fahrbahn ab und verlor dabei die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Glücklicherweise verletzte sich die 42-Jährige dabei nicht. Es entstand Schaden an PKW und Leitplanke in Höhe von insgesamt 8.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Biebertal: Zu dicht aufgefahren? Autofahrer pustet 2,44 Promille

Ein 37-jähriger Mann aus Hohenahr befuhr am Samstag (01.Februar) die Landesstraße L3047 von Eulergrund nach Fellingshausen. Offenbar um einen Zusammenstoß mit dem vor ihm fahrenden Wagen zu vermeiden, wich er nach links aus. Dabei kam es zu einer Berührung der Außenspiegel mit einer 38-Jährigen Frau, die ihm entgegenkam. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt 350 Euro geschätzt. Die Polizei stellte bei dem 37-Jährigen Alkoholgeruch fest. Er musste einen Atemalkoholtest machen und pustete 2,44 Promille. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0611-327663040



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell