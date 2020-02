Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 03.02.2020: Münchhausen/Marburg: Marburger Kripo warnt von Anrufen falscher Polizeibeamter

Gießen (ots)

Seit den späten Abendstunden (Sonntag, 02.02.20) kommt es im Raum Marburg und insbesondere in Münchhausen zu einer Vielzahl von Anrufen von falschen Polizeibeamten. Die Anrufe, die bislang glücklicherweise immer erfolglos verliefen, erfolgten offenbar nach verschiedenen Mustern. Bei der ersten Masche meldete sich ein Mann und behauptete, von der Polizei zu sein. Der Mann schilderte, dass man Einbrecher in der Nähe des Wohnhauses festgenommen habe und dabei auch Beweismittel sicherstellen konnte. Bei den sichergestellten Gegenständen habe sich auch ein Notizbuch befunden. Darauf vermerkt sei auch der Name der angerufenen Person.

In anderen Anrufen schilderten die angeblichen Beamten, dass man in einem Fahrzeug, das an einem Unfall beteiligt gewesen sei, die Papiere des Angerufenen gefunden habe.

Viele Anrufe endeten hier, da die Personen Verdacht schöpften und das Gespräch beendeten. Offenbar hatten die Betrüger die Absicht, ihre Opfer zu verängstigen, in dem behauptet wird, dass ein Einbruch kurz bevorsteht und man daher unbedingt die Wertsachen an einen "Abholer" aushändigen soll.

Am späten Sonntagabend und auch noch am Montagmorgen zählte die Polizei mindestens 15 solcher Fälle; vornehmlich im Bereich Münchhausen. Die Polizei geht davon aus, dass die Betrüger es weiter versuchen.

Die Kriminalpolizei aus Marburg empfiehlt daher zu besonderen Vorsicht und empfiehlt:

a) Seien Sie auch misstrauisch bei Anrufen von Personen, die sich als Vertreter von Behörden ausgeben.

b) Lassen Sie Sich nicht unter Zeitdruck setzen.

c) Prüfen Sie immer die Seriosität des Anrufers.

d) Geben Sie keine persönlichen Daten heraus. Seriöse Mitteilungen oder Anliegen werden nie telefonisch, sondern immer schriftlich mitgeteilt.

e) Verständigen Sie beim geringsten Zweifel die örtlich zuständige Polizeidienststelle.

f) Polizeibeamte werden Sie nie dazu drängen, ihre Wertsachen herauszugeben.

Hinweise dazu bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421-4060.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0611-327663040



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell