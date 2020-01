Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 31.01.2020: Verkehrskontrollen der Polizei decken einige Mängel auf+++Tumulte in der Erstaufnahmeeinrichtung+++Busfahrer gesucht

Gießen: Kontrollen der Polizei - Paketfahrer sowie Handynutzer und Gurtmuffel im Visier

Mehrere Kontrollen der Polizei am Mittwoch und Donnerstag führten zu einigen Beanstandungen und Anzeigen. Am Mittwoch hatten Mitarbeiter des Gießener Verkehrsdienstes mit Mitarbeitern des Ordnungsamtes der Stadt Gießen Fahrer von sogenannten Paketdiensten ins Visier genommen. Ort der Kontrolle war der Bereich des Schiffenberger Tals in Gießen. Es wurden insgesamt vierzehn Kleinlaster angehalten und überprüft. Etwa die Hälfte davon muss nun mit Konsequenzen rechnen. Neben verschiedenen kleineren Mängeln hatte ein Fahrer seinen Laster um satte 800 Kilogramm überladen. Ein Fahrer der einen mazedonischen Führerschein vorzeigte muss mit einer Anzeige rechnen. Er lebte schon länger als ein halbes Jahr in Deutschland und hätte die Fahrerlaubnis umschreiben müssen.

Auch bei den Kontrollen, die tags darauf in der Grünberger Straße in Gießen stattfanden, galten Gurtmuffeln und Handynutzern. Von den etwa 40 überprüften Fahrern hatte fast ein Viertel das Handy am Ohr bzw. war nicht angeschnallt. Auf sie kommen Bußgelder zu. Darüber hinaus hatten einige keinen "TÜH" mehr. Auch mussten verschiedene Mängelanzeigen, zumeist wegen defekter Beleuchtung, angezeigt werden.

Ein Bild der Kontrollstelle im Schiffenberger Tal ist beigefügt

Gießen: Brot- und Wurststücke abgelegt

In den Bereich des Nelkenweges haben Unbekannte am Donnerstag, gegen 18.00 Uhr, auf dem Gehweg Brot- und Wurststücke ausgelegt. Zeugen hatten dort Stücke von Toastbroten und Leberkäse abgelegt. Auch im Bereich der Friedhofsallee und des Nelkenweges konnten solche Stücke gefunden werden. Da nicht auszuschließen war, dass es sich dabei um Hundeköder handelte, wurde die Polizei eingeschaltet. Bislang konnten in den abgelegten Stücken keine Fremdkörper gefunden werden. Die Hintergründe sind bislang unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Tumulte in der Erstaufnahmeeinrichtung

Am Mittwochmittag kam es in der Erstaufnahmeeinrichtung in der Rödgener Straße offenbar zu einer größeren Auseinandersetzung. Mehrere Streifen mussten anrücken, um die Lage zu beruhigen. Gegen einen 19 - Jährigen Asylbewerber aus Guinea wurde ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet werden. Nur mit Mühe gelang es den Polizeibeamten, die Streithähne zu trennen. Die Ermittlungen ergaben, dass sich etwa 50 Personen in die Haare bekamen, als sie bei einer Taschengeldausgabe in einer Schlange standen. Dabei soll es dann zu tumultartigen Auseinandersetzungen gekommen sein.

Pohlheim: Einbrecher flüchten

In der Hauptstraße in Holzheim waren zwischen Montag und Donnerstag Einbrecher am Werk. Die Diebe hatten im Schutz einer Hecke offenbar eine Glastür mittels eines Werkzeuges eingeschlagen. Offenbar betraten sie dann aber nicht das Einfamilienhaus, sondern flüchteten. Der angerichtete Schaden liegt bei etwa 400 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Ladendieb geschnappt

Ein 21 - Jähriger Algerier, der vor wenigen Tagen erst nach Deutschland eingereist war, hat am Donnerstag, gegen 19.00 Uhr, offenbar Kleidungsstücke in einem Kaufhaus entwendet. Der Asylbewerber hatte Sachen im Wert von über 100 Euro eingesteckt. Zeugen hatten den mutmaßlichen Dieb bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Die Beamten fanden bei ihm neben einer offenbar für einen Ladendiebstahl präparierten Tasche auch Werkzeuge zum Durchschneiden der Diebstahlssicherung. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Verkehrsunfälle:

Heuchelheim: Bustür schloss sich zu früh - Suche nach Busfahrer

Ein 82-jähriger Heuchelheimer fuhr am Montag (27.Januar) gegen 15.15 Uhr mit dem Bus von Gießen nach Heuchelheim. An der Haltestelle Ludwig-Rinn-Straße wollte er mit seinem Rollator aus der hinteren Bustür aussteigen, als diese sich plötzlich schloss und den 82-Jährigen einklemmte. Ein Unbekannter kam ihm zu Hilfe und befreite ihn aus seiner misslichen Lage. Dabei verletzte sich der Mann leicht. Als der Heuchelheimer versuchte dem Busfahrer seine Verletzungen zu zeigen, schloss dieser die Tür und fuhr davon. Wer kann Angaben zu dem unbekannten Helfer und dem Busfahrer machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen/Gartenstraße: Zwei verletzte Radfahrer

Zu einem Unfall mit zwei verletzten Radfahrern kam es am Donnerstag (30.Januar) gegen 9.12 Uhr. Eine 44-jährige Frau und eine 56-jährige Frau befuhren mit ihren Rädern die Gartenstraße von der Ludwigstraße kommend. Plötzlich öffnete ein 57-jähriger Mann, offenbar ohne auf den Verkehr zu achten, die Tür seines am rechten Fahrbandrand geparkten PKW. Dabei kam es Zusammenstoß der beiden Radfahrerinnen. Sie verletzten sich leicht und wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von insgesamt 1.300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Langgöns: Spiegel abgefahren

Am Donnerstag (30.Januar) gegen 11.50 Uhr kam es zu einem Unfall auf der Landesstraße L3130. Ein 53-jähriger Mitarbeiter von Hessen Mobil hielt zwischen Langgöns und Leihgestern auf der rechten Seite, um Fahrbahnschäden aufzunehmen. Die Rundumleuchten als Warnung für den Verkehr waren eingeschaltet. Plötzlich fuhr ein entgegenkommendes Fahrzeug auf die rechte Spur und beschädigte dabei den Außenspiegel des 53-Jährigen. Der Unfallverursacher kam nicht seinen Pflichten nach und entfernte sich vom Unfallort. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zu dem Fahrzeug und der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen/Stephanstraße: Mitsubishi beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen in der Stephanstraße geparkten Mitsubishi. Der blaue Wagen stand dort von Dienstag (28.Januar) 6.40 Uhr bis Mittwoch (29.Januar) 15.30 Uhr. Als die Besitzerin zu ihrem Wagen zurückkam, war er am hinteren, linken Kotflügel beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

