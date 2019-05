Polizei Duisburg

POL-DU: Meiderich: Autofahrerin kollidiert mit Motorradfahrer

Duisburg (ots)

Am Samstagnachmittag (25. Mai, 17:00 Uhr) sind eine 40-jährige Autofahrerin und ein 46-jähriger Motorradfahrer im Kreuzungsbereich Gartsträucherstraße/Mühlenstraße zusammengestoßen. Laut Zeugenaussagen soll die Fahrzeugführerin die Vorfahrt missachtet haben. Der Duisburger stürzte und rutschte noch einige Meter, bis er mit einem weiteren, geparkten Pkw kollidierte und zu liegen kam. Hierbei verletzte sich der Motorradfahrer so schwer, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. (lk)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell