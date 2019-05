Polizei Duisburg

POL-DU: Wohnungsbrand

Am Freitag, 24.05.2019, gegen 16:00 Uhr, geriet die Küche einer Wohnung auf der Moltkestraße in Duisburg-Duissern in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, ohne dass es zu Personenschaden kam. Die Wohnung ist durch die Folgen des Brandes derzeit unbewohnbar.

Die bisherigen Ermittlungen zur Brandursache ergaben, dass der Herd eingeschaltet war und ein erhitzter Topf auf den Küchenboden gestellt wurde, bevor die Mieter die Wohnung verließen.

