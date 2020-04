Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Feuer auf zwei Balkonen in Bottrop Boy

Am frühen Montagmorgen wurde die Feuerwehr Bottrop zur Horster Straße alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte es im Erdgeschoss sowie im zweiten Obergeschoss auf den Balkonen, auf der Rückseite eines Gebäudes. Es wurden schon Löschversuche von Mietern mit einem Gartenschlauch durchgeführt. Die Feuerwehr schickte umgehend ein Trupp ins Gebäude und führte sieben Personen aus dem Objekt. Gleichzeitig wurde eine Brandbekämpfung über eine 3-Teilige Schiebleiter auf der Rückseite des Gebäudes vorbereitet. Alle Personen konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Aufgrund der Löschmaßnahmen der Mieter, mussten die Feuerwehr nur noch Nachlöscharbeiten durchführen. Die Brandstellen wurden mittels Wärmebildkamera kontrolliert. Nach Abschluss der Löschmaßnahmen konnten alle Mieter wieder in Ihre Wohnungen. Die Berufsfeuerwehr Bottrop war mit einem Löschzug, sowie der Ortswehr Boy eine Stunde im Einsatz. Zur Brandentstehung kann die Feuerwehr keine Aussage treffen und verweist an die polizeilichen Ermittlungen. (Re)

