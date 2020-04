Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Wohnungsbrand in Bottrop Kirchhellen

Bottrop (ots)

Am 22.04.2020 um 00:10 Uhr wurde die Feuerwehr Bottrop zu einem Wohnungsbrand an der Hauptstraße in Bottrop Kirchhellen alarmiert. Auf Grund der gemeldeten Einsatzsituation rückte die Feuerwehr Bottrop mit einem Löschzug der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Kirchhellen (OW 16) zu dieser Einsatzstelle aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass es im Schlafzimmerbereich der Wohnung brannte. Ein Trupp der Feuerwehr bekämpfte den Brand mit einem C-Rohr. Ein weiterer Trupp führte die Belüftung des Gebäudes durch, um eine weitere Rauchausbreitung auf das Wohngebäude zu verhindern. Es hatten sich fünf Personen in der Brandwohnung befunden, die sich aber rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten, nach einer Sichtung durch den Rettungsdienst waren keine weiteren Behandlungsmaßnahmen erforderlich. Gegen 01:30 Uhr war der Einsatz beendet. Die Feuerwehr Bottrop war mit 30 Kräften der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Kirchhellen an der Einsatzstelle.

