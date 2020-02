Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen) Diebstahl in einer Gaststätte (19.02.2020)

Trossingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem dreisten Diebstahl, der am Mittwochnachmittag gegen 15.45 durch ein Pärchen in einer Gaststätte in der Bismarckstraße begangen wurde.

Die beiden vermeintlichen Gäste, die einen dunkel lackierten Pkw vor der Gaststätte parkten, begaben sich in die Gasträume, zeigten Interesse für ein Fremdenzimmer und bestellten anschließend Getränke und eine Mahlzeit.

Solange die 74-jährige Wirtin der Gaststätte in der Küche das Essen zubereitete, entwendeten die alleine in der Gaststube zurückgebliebenen "Gäste" hinter dem Tresen den Bedienungsgeldbeutel mit Inhalt.

Beschrieben werden die beiden Personen als etwa 20 bis 25 Jahre alt. Der Mann war etwa 175 cm groß, südländisch, er hatte schwarzes, gelocktes Haar und sprach hochdeutsch. Seine Begleiterin war schlank und hatte langes blondes Haar, das zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden war.

Personen, die der Polizei Hinweise zu den beschriebenen Tatverdächtigen oder ihrem Pkw geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Trossingen, Tel. 07425 33866, zu melden.

