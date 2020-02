Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Unbekannter beschädigt mit einem Fahrzeug eine Gartenmauer in der Triberger Straße und flüchtet - Polizei bittet um Hinweise

VS-Villingen) (ots)

Am Mittwoch, im Zeitraum zwischen 10.30 Uhr und 13.20 Uhr, ist ein Unbekannter mit einem Fahrzeug gegen eine Gartenmauer eines Anwesens in der Triberger Straße Ecke Berliner Straße gefahren. Ohne sich um den angerichteten Schaden an der Gartenmauer in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Die Polizei Villingen (07721 601-0) ermittelt nun wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um Hinweise zu dem Unfallverursacher.

