Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden - Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 18. September 2019, um 13.20 Uhr, beabsichtigte ein 64-jähriger Pkw-Fahrer aus Neuenkirchen-Vörden in Neuenkirchen-Vörden, Ahe, mit seinem VW Golf vom Grundstück auf die Straße aufzufahren und missachtete den vorfahrtsberechtigten Schulbus. Durch den Zusammenstoß wurde ein 6-jähriges Kind, welches im Bus saß, leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4500 Euro.

Damme - Pkw-Brand

Am 18. September 2019 geriet aus bislang ungeklärter Ursache gegen 11.52 Uhr während der Fahrt ein Suzuki an der Gramker Straße in Brand. Der 53-jährige Fahrer aus Haselünne konnte den Pkw noch an den Fahrbahnrand fahren und das Fahrzeug verlassen, bevor dieses im Vollbrand stand. Das Feuer wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Damme gelöscht. Der Pkw wurde durch den Brand vollständig zerstört. Angaben zur Schadenshöhe liegen derzeit nicht vor.

Vechta - Trunkenheit im Verkehr

Am 19. September 2019 befuhr ein 26-jähriger Steinfelder gegen 03.05 Uhr mit seinem Pkw die Telbraker Straße, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,60 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 17. September 2019 kam es in der Zeit von 09.36 Uhr bis 18.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Ladestraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte einen dort geparkten Toyota beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 17. September 2019 kam es gegen 12.50 Uhr auf der Friedenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Im Begegnungsverkehr kam es zwischen einem 57-jährigen Dinklager, der mit einem BMW unterwegs war, und einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer zu einem sog. Spiegelunfall. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443/4666) entgegen.

Vechta - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 18. September 2019 wollte ein 52-jähriger Vechtaer gegen 16.42 Uhr mit seinem Audi A4 den Kreisverkehr an der Falkenrotter Straße in Richtung Innenstadt verlassen. Hierbei übersah er einen 20-jährigen Vechtaer, der mit seinem Fahrrad ebenfalls den Kreisverkehr befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Dinklage - Fahrradfahrer leicht verletzt

Am 18. September 2019 wolle ein 49-jähriger Dinklager gegen 17.58 Uhr mit seinem VW Golf von einem Grundstück auf die Ostendorfstraße einfahren. Ein 13-jähriger Dinklager musste mit seinem Fahrrad ausweiche, um einen Zusammenstoß zu verhindern und kam dabei zu Fall und verletzte sich leicht. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell