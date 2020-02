Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht - Zeugen gesucht (19.02.2020)

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Mittwoch gegen 22.30 Uhr in der Mainaustraße auf Höhe der Bushaltestelle beim Penny-Markt einen Verkehrsunfall beobachtet haben und Hinweise geben können. Eine 24-jährige VW-Lenkerin befuhr die Hermann-von Vicari-Straße und bog an der Kreuzung links in die Mainaustraße ein. Als sie auf Höhe der Bushaltestelle beim "Penny-Markt" war, streifte ein entgegenkommender Pkw den linken Außenspiegel ihres VW, sowie die gesamte linke Fahrzeugseite. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Möglicherweise wurde der Vorfall von Personen, die an der dortigen Bushaltestelle warteten, beobachtet. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

