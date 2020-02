Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg-Riedöschingen) Technischer Defekt löst Brand an einem Strommasten aus

Blumberg-Riedöschingen (ots)

Nach einem technischen Defekt ist es am Mittwoch zu einem Brand eines Strommastens in der Aitlinger Straße gekommen. Anwohner entdeckten den Brand und verständigten die Feuerwehr. Mit drei Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften rückten die Feuerwehrabteilungen Riedöschingen und Blumberg zu dem Kleinbrand aus und brachten diesen auch schnell unter Kontrolle. Ein Mitarbeiter des zuständigen Energieversorgers kam ebenfalls vor Ort und regelte in der Folge die Energieversorgung der Straße. Durch den Brand war Sachschaden in Höhe von lediglich rund 200 Euro entstanden. Während den Löscharbeiten musste die Aitlinger Straße teils voll gesperrt und der Strom in der Straße vorübergehend abgeschaltet werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

