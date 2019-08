Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 190824-3-pdnms Feuer in einer Lagerhalle

Friedrichshol/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Friedrichsholm/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Am Sonntagmorgen um 03.24 Uhr wurde ein Feuer aus einer Lagerhalle in Friedrichsholm gemeldet. Die 40 x 50m große Lagerhalle bestand aus Stahlträgern und hatte eine Blecheindeckung. Da die Halle durch den Brand einsturzgefährdet war, wurde sie mit Baggern eingerissen. In der Halle lagerten 400 Heuballen, zwei Trecker und zwei Ladewagen. Sie alle wurden durch das Feuer zerstört. An den Löschmaßnahmen waren die Wehren aus Elsdorf-Westermühlen, Friedrichsholm, Christiansholm, Bargstall, Hohn sowie die Feuerweher der Bundeswehr beteiligt. Insgesamt waren ca. 90 Feuerwehrkameraden eingesetzt. Der entstandene Sachschaden wird auf mind. 250.000EUR geschätzt. Nach Abschluss der Löschmaßnahmen wurde der Brandort durch die Polizei für weitergehende Ermittlungen beschlagnahmt. Die Polizei bittet Zeugen sich unter Tel.: 04331/208-0 zu melden.

