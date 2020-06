Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlich alkoholisierter Rollerfahrer gestürzt - schwer verletzt

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Schwere Verletzungen hat sich am Dienstagabend (09.06.2020) ein 65 Jahre alter Mann bei einem Unfall mit seinem Motorroller zugezogen. Rettungskräfte kümmerten sich um den Mann und brachten ihn mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Der Lenker eines dreirädrigen Piaggio-Rollers fuhr gegen 18.10 Uhr vom Schattenring kommend auf dem linken Fahrstreifen Richtung Österfeld. Kurz nach der Ausfahrt zur Universitätsstraße machte er mutmaßlich aufgrund von Alkoholbeeinflussung einen Fahrfehler, wodurch er nach links von der Fahrbahn abkam, die Leitplanke streifte und sich beim daraus resultierenden Sturz gegen die Leitplanke schwere Verletzungen zuzog. Der Dreirad-Roller rutschte noch gegen einen VW Touran einer 47-jährigen Frau, wodurch an ihrem Fahrzeug ein Schaden in Höhe von zirka 2.000 EUR und am Motorroller von rund 5.000 EUR entstand. Der Sachschaden an der Leitplanke beläuft sich auf etwa 1.000 EUR. Während der Unfallaufnahme musste die B14 ab der Schattenringbrücke bis 19.15 Uhr in stadtauswärtiger Richtung gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet, wodurch es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen im Feierabendverkehr kam.

