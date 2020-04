Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Bergfeld (ots)

Am Sonnabend kam es gegen 23 Uhr auf der Kreisstraße 90 zwischen Bergfeld und Tülau zu einem Verkehrsunfall. Eine 18-jährige Pkw-Fahrerin aus Bergfeld kam, vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers, von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit ihrem Pkw. Der Kleinwagen kam im Straßengraben seitlich zu liegen. Die Fahranfängerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und im Klinikum Wolfsburg ärztlich behandelt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Zunächst wurde über den Notruf mitgeteilt, dass mehrere Personen in dem Fahrzeug eingeklemmt seien. Dieses hatte sich vor Ort zum Glück nicht bestätigt.

