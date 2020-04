Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Polizei rettet 83-jährige aus Kanal

Gifhorn (ots)

Gifhorn, OT Winkel, Brückenkamp 11.04.2020, 11.15 Uhr

Eine 83-jährige Gifhornerin konnte am Ostersamstag von der Polizei aus dem Allerkanal gerettet werden, nachdem sie zuvor dort hineingestürzt war und sich aus eigener Kraft nicht aus ihrer misslichen Lage in Sicherheit bringen konnte.

Gegen 11.15 Uhr stürzte die Seniorin beim Walken auf einem Waldweg südwestlich der Ortschaft Winkel eine Böschung hinab in den parallel zu ihrer Laufstrecke verlaufenden Kanal. Sie versuchte daraufhin, den Uferbereich zu erklimmen, was ihr jedoch nicht gelang. Die 83-jährige verharrte dann zunächst zwei Stunden im Wasser, bis eine 53-jährige Passantin an der Unglücksstelle vorbeikam und sogleich die Polizei alarmierte. Mit mehreren Streifenwagen eilten die Beamten daraufhin zum Ort des Geschehens. Dort zogen sie die Frau schnell aus dem Wasser und brachten sie mit Hilfe von zwischenzeitlich eingetroffenen Einsatzkräften der Feuerwehr aus dem unwegsamen Waldstück zu einem Rettungswagen. Dort wurde die 83-jährige von einem Notarzt und zwei Rettungsassistenten medizinisch versorgt und anschließend ins örtliche Klinikum gefahren.

Ernsthafte Verletzungen zog sich die Seniorin bei dem Sturz nach ersten Erkenntnissen nicht zu, ihr Zustand wurde insgesamt als stabil beschrieben.

