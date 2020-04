Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Ohne Versicherung zum Polizeirevier gefahren

Eine Strafanzeige handelte sich am Dienstag in Ehingen ein Fahrer eines E-Scooters ein.

Der 23-Jährige fuhr gegen 12 Uhr mit einem Elektro-Roller zur Polizei, um etwas zu fragen. Eine Polizistin bemerkte, dass der Roller gar nicht versichert war. Um eine erneute unerlaubte Fahrt zu verhindern, stellte die Beamtin den Roller sicher. Der Mann sieht einer Strafanzeige entgegen.

Die Polizei mahnt: Fahren ohne Versicherungsschutz ist kein Kavaliersdelikt. Die Versicherung ist vorgeschrieben, weil die Teilnahme am Verkehr Gefahren in sich birgt. Schnell werden andere verletzt oder gar getötet oder hoher Schaden verursacht. Damit alle zu ihrem Recht kommen, soweit dies möglich ist, müssen die Fahrzeuge versichert sein. Sonst muss der Verursacher persönlich haften, was eine enorme finanzielle Belastung werden kann. Und für die Opfer würde sonst manchmal gar kein Ausgleich möglich sein.

