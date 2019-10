Polizei Bochum

POL-BO: Witten

"Von Kopf bis Fuß" - Einbrecher kleidet sich am Tatort neu ein

Bochum (ots)

Am heutigen 6. Oktober, gegen 7.30 Uhr, wurde die Polizei zu dem Bekleidungsgeschäft an der Ruhrstraße 24 in Witten gerufen.

Dort hatten Zeugen bemerkt, dass sich eine männliche Person an der Glastür des Ladens zu schaffen macht.

Sofort fuhren Polizeibeamte zum Tatort und kamen dort so schnell an, dass sie den Einbrecher (28) noch vor Ort antrafen.

Dieser schien es beim Ausleben seiner kriminellen Energie augenscheinlich auch nicht unbedingt eilig zu haben. So hatte sich der Mann seiner alten Bekleidung fast komplett entledigt und war dabei, sich von Kopf bis Fuß neu einzukleiden.

Die Beamten nahmen den polizeibekannten Dorstener fest und brachten ihn zwecks weiterer Ermittlungen ins Gewahrsam des Bochumer Polizeipräsidiums. Dort ging der aggressive 28-Jährige mit erhobenen Fäusten auf die Polizisten zu, konnte aber wieder beruhigt werden. Niemand wurde dadurch verletzt.

Wegen seiner Stimmungsschwankungen, die er auf den Drogenkonsum zurückführt, begab sich der Mann anschließend freiwillig in ärztliche Behandlung.

