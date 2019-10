Polizei Bochum

POL-BO: Bochum

Räuberischer Diebstahl an der Straßenbahnhaltestelle - Täter rennt mit Handy weg

Bochum (ots)

Am 4. Oktober (Freitag) kam es an der Straßenbahnhalte an der Unterstraße 91 In Bochum-Langendreer zu einem räuberischen Diebstahl.

Dort hielt sich gegen 22.30 Uhr ein Bochumer auf und telefonierte.

Nach Angaben des 32-Jährigen tauchte plötzlich ein noch unbekannter Mann auf und riss ihm unvermittelt das Handy aus der Hand.

Als der Bochumer den Dieb daraufhin an der Jacke festhielt, zog dieser ein Messer aus der Tasche und hielt es hoch. Nun ließ das Opfer den Täter los, der mit der Beute in Richtung einer in der Nähe gelegenen Tankstelle flüchtete.

Der Kriminelle, augenscheinlich ein Schwarzafrikaner, ist circa 20 Jahre alt, 175 cm groß, schlank, trug eine braune Kapuzenjacke mit Innenfell und hatte einen schwarzen Nylonrucksack dabei.

Das ermittelnde Bochumer Kriminalkommissariat 32 bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-8205 sowie 0234 / 909-4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Volker Schütte

Telefon: 0234-909 1021

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell