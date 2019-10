Polizei Bochum

POL-BO: Alkoholbedingter Alleinunfall mit glimpflichem Ausgang

Bochum (ots)

In der zurückliegenden Nacht ereignete sich um 01.35 Uhr auf der Surkenstraße in Bochum-Stiepel ein Alleinunfall einer 24-Jährigen aus Bochum, der zweifelsohne für die Fahrzeuginsassin und auch anderen Verkehrsteilnehmern hätte anders ausgehen können. Nach ersten Zeugenaussagen soll die 24-Jährige kurz vor dem Unfall mit überhöhter Geschwindigkeit einen Überholvorgang vorgenommen haben und ist dann im weiteren Verlauf der Surkenstraße in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Hierbei stieß sie gegen die hohe Bordsteinkante des Gehweges, woraufhin ihr Fahrzeug offensichtlich ins Schleudern geriet, umkippte und auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand kam. Die Fahrerin konnte sich durch ein Seitenfenster auf der Beifahrerseite selbständig aus dem Fahrzeug befreien. Durch den eintreffenden Rettungswagen der Feuerwehr wurden die bei dem Unfall entstandenen leichten Verletzungen erstversorgt. Mit dem RTW wurde die Bochumerin in ein nahegelegenes Krankenhaus zur ambulanten Weiterbehandlung der Verletzungen transportiert, wo ihr darüber hinaus aufgrund erheblichem Alkoholkonsum eine Blutprobe entnommen worden ist. Der Schaden am Fahrzeug, das nicht mehr fahrbereit abgeschleppt werden musste, beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 7000,- EUR. Zudem wurde ihr Führerschein sichergestellt und in amtliche Verwahrung genommen.

