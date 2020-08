Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar/Lkrs. Rottweil) Peugeot-Fahrerin rammt beim Ausparken Skoda (12.08.2020)

Oberndorf (ots)

Auf dem Freibadparkplatz in der Austraße hat eine 51-jährige Peugeot-Fahrerin einen neben ihr geparkten Skoda touchiert und einen Sachschaden von rund 3.000 Euro angerichtet. Der Unfall passierte am Mittwoch um 10 Uhr morgens. Die Frau hatte beim Rangieren mit ihrem Kleinwagen in der Parklücke Probleme und den Fahrfehler gemacht. Sie wurde gebührenpflichtig verwarnt. Verletzte gab es keine.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell