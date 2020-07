Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Schwarzfahrer leistet Widerstand

Baden-Baden (ots)

Für einen 36-Jährigen endete eine Busfahrt am Sonntagabend abrupt und in mehreren Anzeigen. Der Passagier einer Buslinie konnte den Fahrscheinprüfern bei einer Kontrolle keine gültige Fahrkarte vorzeigen. Aufgrund fehlender Ausweispapiere und offenbar falscher Angabe seiner Personalien, wurde gegen 19 Uhr eine Streife des örtlichen Polizeireviers zur Hilfe angefordert. Noch vor dem Eintreffen der Beamten gelang es dem Mann über eine Unterführung in Richtung westliche Industriestraße zu entkommen. Eine unverzüglich eingeleitete Fahndung führte zur vorläufigen Festnahme des vermeintlichen Schwarzfahrer. Der Mann hatte dabei seine Angaben wiederholt verweigert und provoziert die Streifenbesatzung fortlaufend. Bei einer anschließenden Durchsuchung setzte er sich aktiv zur Wehr und musste daraufhin gefesselt werden. Erst auf der Dienststelle konnte seine Identität schließlich festgestellt werden. Nun erwartet ihn eine Anzeige wegen des Erschleichens von Leistungen und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

/jh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell