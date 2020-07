Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Zeugen gesucht

Heinsberg (ots)

Am gestrigen Tag, 6. Juli, berichteten wir bereits im Polizeibericht Nr. 188 Nachtrag 2 von einem Verkehrsunfall auf der Karl-Arnold-Straße, bei dem ein 78-jähriger Fahrer eines Pedelecs schwer verletzt wurde. Gegen 15.30 Uhr kam es an einer Querungshilfe zum, Zusammenstoß des Pedelecfahrers mit dem Pkw einer 30-Jährigen, die aus Richtung Dremmen in Richtung Heinsberg fuhr. Das Verkehrskommissariat sucht jetzt nach Zeugen, die das Unfallgeschehen gegen 15.30 Uhr beobachtet haben. Die Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0, in Verbindung zu setzen.

