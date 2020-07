Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oppenau, L 92 - In Gegenverkehr geraten, schwerverletzt

Oppenau (ots)

Nach einem Unfall am Sonntagnachmittag auf der Oppenauer Steige hat sich ein 60 Jahre alter Autofahrer schwere Verletzungen zugezogen. Ein 24 Jahre alter Skoda-Lenker war kurz vor 14:30 Uhr von der Zuflucht kommend in Richtung Oppenau unterwegs, als er beim Durchfahren einer leichten Linkskurve zunächst nach rechts auf das Bankett und anschließend ins Schlingern geriet. In der Folge prallte der mutmaßliche Unfallverursacher mit einem entgegenkommenden Ford zusammen, wodurch beide Autos einen Totalschaden erlitten haben dürften und abgeschleppt werden mussten. Während der 24-Jährige und seine Mitfahrer mit dem Schrecken davonkamen, musste der Ford-Lenker vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus nach Freudenstadt gebracht werden. Die L 92 war während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen bis gegen 17:20 Uhr gesperrt.

