Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Mehrere illegale Müllentsorgungen

In den letzten Tagen wurden an mehreren Stellen im Bereich Lohne illegale Müllentsorgungen festgestellt. In allen Fällen wurden mehrere blaue Müllsäcke mit Pflanzenresten und Düngemittel aufgefunden. Es besteht der Verdacht, dass der oder die Täter ein Fahrzeug zum Transport benutzt haben. Zunächst entsorgten bislang unbekannte Täter zwischen Donnerstag, 26. März 2020, 19.00 Uhr und Freitag, 27. März 2020, 07.30 Uhr im Bereich Südholzer Straße mehrere Müllsäcke an einem Waldstück. Eine ähnliche Feststellung ergab sich am Samstag, 28. März 2020, gegen 12.00 Uhr an der Dinklager Straße. Außerdem wurde eine weitere Müllentsorgung im Bereich Bokern, Fuhrenkamp gemeldet. Hier kann der Zeitraum der Entsorgung nicht weiter eingegrenzt werden. Es wurde ein entsprechendes Strafverfahren gegen unbekannt eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Lohne - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 1. April 2020, wurde um 10.00 Uhr ein 34-jähriger Pkw-Fahrer aus Lohne auf der Meyerhofstraße kontrolliert. Im Rahmen der der Überprüfungen ergab sich bei den Polizeibeamten der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte dies. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

