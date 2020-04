Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Landkreis Cloppenburg und Vechta- Kontrollen zur Einhaltung der Allgemeinverfügungen am 31.03.2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Dienstag, 31. März 2020, führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Cloppenburg/ Vechta die Kontrollen zur Einhaltung der Allgemeinverfügungen fort. Am Dienstag konnten in beiden Landkreisen keine relevanten Feststellungen getroffen werden. Die Polizeiinspektion Cloppenburg/ Vechta wird weiterhin die Kontrollen zur Einhaltung der Allgemeinverfügungen durchführen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell