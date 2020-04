Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Vechta- Sachbeschädigung an Kfz

Von Mittwoch, 25. März 2020, 12.00 Uhr bis Donnerstag, 26. März 2020, 12.00 Uhr beschädigten unbekannte Täter in Vechta, Oldenburger Straße, einen Pkw der Marke Audi A8, indem sie die hintere rechte Tür zerkratzten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta- Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 31. März 2020 in der Zeit von 07.40 Uhr bis 07.59 Uhr befuhr ein 33-jähriger aus Vechta mit seinem Pkw die Windallee in Vechta in Richtung Ravensberger Straße. In Höhe der Willohstraße beabsichtigte er nach links abzubiegen. Dies bemerkte der Fahrer des nachfolgenden Pkw zu spät und touchierte mit seinem weißen Fahrzeug beim Ausweichmanöver / Rechtsvorbeifahren den Pkw des 33-jährigen. Hierdurch entstanden Kratzer und Beschädigungen an der rechten Seite der Heckstoßstange. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) in Verbindung zu setzen.

Damme- Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Montag, 30. März 2020, 14.00 Uhr, und Dienstag, 31. März 2020, 11.30 Uhr, kam es in der Straße Grüner Weg zu einer Sachbeschädigung an zwei PKW. Durch einen bislang unbekannten Täter wurden jeweils die linken Fahrzeugseiten von einem VW Golf und einem Mazda mit einem bislang unbekannten Gegenstand zerkratzt. Beide PKW waren im Tatzeitraum auf einem Parkstreifen hintereinander abgestellt. Am Mazda entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Die Schadenshöhe am VW Golf ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

