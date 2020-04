Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen- Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol

Am Dienstag, 31. März 2020, zwischen 06.33 Uhr, teilte ein Zeuge einen verdächtigen PKW auf der Bundesstraße 213 von Haselünne in Richtung Cloppenburg mit. Der Zeuge schilderte, dass die Fahrerin eines PKW mehrmals von der Fahrbahn abgekommen sei. Zudem sei die Fahrerin beinahe mit der Leitplanke kollidiert und sei unterschiedlich schnell gefahren. Im Bereich Meerdorf habe die Fahrerin am Fahrbahnrand angehalten. Polizeibeamte suchten umgehend die Einsatzörtlichkeit auf. Vor Ort konnten die Polizeibeamten eine 51jährige aus Lippstadt antreffen. Es bestand der Verdacht, dass die 51jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Es wurde eine Blutentnahme entnommen und der Führerschein sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde gegen die 51jährige eingeleitet.

Molbergen- Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Am Dienstag, 31. März 2020, gegen 18.30 Uhr, kam es auf der Cloppenburger Straße zu einem Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen. Ein 35jähriger aus Lindern übersah einen bereits im Überholvorgang befindlichen 39jährigen aus Molbergen und scherte ebenfalls zum Überholen aus. Beide befuhren die Cloppenburger Straße aus Molbergen kommend in Richtung Cloppenburg. Es kam zu einem Zusammenstoß. Beide PKW kamen ins Schleudern und kollidierten mit zwei weiteren Fahrzeugen. Bei dem Verkehrsunfall wurden der 35jährige aus Lindern sowie ein 63jähriger aus Cloppenburg leicht verletzt. Drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 22000 Euro.

